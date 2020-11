Wir müssen noch mehr als bisher unseren Dienstleistungscharakter in den Vordergrund stellen. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Angebote geschaffen und unsere Strukturen darauf ausgerichtet. Beispiele sind die neue Personalstruktur in den Kreisen, über die der Verbandstag entscheidet, die Club-Berater, die an der Basis unterwegs sind und dass wir die Trainerausbildung, dezentralisiert haben, um näher an die Vereine zu rücken. In Zukunft gilt es also, die seit Jahren vorhandenen Angebote noch mehr an den Mann und die Frau zu bringen.