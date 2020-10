Saeid Fazloula von den Rheinbrüdern Karlsruhe lebt seinen Traum von Olympia weiter

Die frühmorgendliche Trainingseinheit im Rheinhafen hat Saeid Fazloula hinter sich und er hat offensichtlich wieder Spaß am Paddeln gefunden. Das hat einen Grund. Nachdem die „International Canoe Federation“ (ICF) sich kürzlich bereit erklärt hatte, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) den 2014 aus dem Iran geflohenen Fazloula als Mitglied der Flüchtlingsmannschaft vorzuschlagen, lebt dessen Traum von den Olympischen Spielen wieder.

Ganz freiwillig kam dieser Vorschlag der ICF möglicherweise nicht zustande, wie Rheinbrüder-Chef Detlef Hofmann mutmaßt. Denn der Kanu-Weltverband und explizit dessen Generalsekretär Simon Toulson hatten sich lange Zeit hartnäckig geweigert, Fazloula überhaupt als Flüchtling anzuerkennen.

Begründet wurde dies mit Auskünften aus dem Iran. Ausgerechnet dem Land, das Fazloula 2014 nach der Kanu-WM in Mailand, wo er für den Iran teilnahm, nach der Heimkehr noch am Flughafen verhaften ließ, weil er angeblich zum Christentum konvertieren wollte. Ein Vorwurf, der im Iran sogar die Todestrafe vorsieht. Der „Beweis“: Ein Selfie, das ihn vor dem Mailänder Dom zeigt, den er als Tourist besucht hatte.

Seinen Beteuerungen, dass er nie im Sinne hatte, zum Christentum zu konvertieren, schenkte man keinen Glauben. Fazloula verlor alle Privilegien, die er als erfolgreicher Sportler im Iran genoss, musste sich täglich bei der Polizei melden und entschloss sich zur Flucht. Die führte ihn über die Balkanroute schließlich bis nach Karlsruhe, wo er 2015 bei den Rheinbrüdern Unterschlupf und Unterstützung fand.

„Ein Zeichen der Hoffnung an alle Flüchtlinge“

2016 schlug ihn der Deutsche Olympische Sport Bund (DOSB) für das vom IOC auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle gegründete Olympische Flüchtlingsteam („Refugee Olympic Team“) in Rio vor. „Wir wollen damit ein Zeichen der Hoffnung an alle Flüchtlinge auf der ganzen Welt senden“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach seinerzeit. Für Fazloula sollte sich diese Hoffnung allerdings nicht erfüllen, obwohl er zunächst auf der Liste dieses Teams stand.

Doch der Iran intervenierte, reklamierte den Athleten weiter für sich und dem IOC wie auch dem Internationalen Kanu Verband schien das Wohlwollen des Regimes offenbar wichtiger als das Wohlergehen seiner Athleten. Für Fazloula brach eine Welt zusammen und sein Traum von Olympia schien ausgeträumt.

Bis kürzlich eine Reportage in den ARD, in der die Behauptungen, Fazloula sei gar kein Flüchtling, widerlegt wurden, auch international für einen solchen Wirbel sorgte, dass die ICF ihre Meinung änderte. „Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir einen Start von Saeid im Flüchtlingsteam beim IOC unterstützen werden“ sagte ICF-Vize und DKV-Präsident Thomas Konietzka.

Jetzt liegt es am DOSB, den Antrag zu stellen, dass Fazloula auf die Startliste für dieses Team kommt. Dessen Präsident Alfons Hörmann hat dazu eine klare Meinung: „Wer eine solche Geschichte hinter sich hat, der hat meinem Verständnis nach, wenn irgend möglich und vertretbar, alle Unterstützung von Verbänden verdient“, so Hörmann.

Darauf hofft jetzt auch Fazloula, der mit neuer Motivation ins Boot steigt, nachdem er in den letzten Jahren öfter ans Aufhören gedacht hatte. „Ich habe mich oft gefragt, warum ich das alles noch mache, da man mir keine Chance geben wollte, meinen Traum zu verwirklichen. Aber Detlef hat mich immer ermuntert, nicht aufzugeben“, sagt der 28-Jährige, der 2018 zu Karlsruhes Sportler des Jahres gewählt wurde.

Fazloula war von der „Goldenen Pyramide“ zu Tränen gerührt



Eine Ehrung, die ihn seinerzeit zu Tränen rührte, als er die „Goldene Pyramide“ in Empfang nahm. Mittlerweile hat er auch beruflich in Karlsruhe Fuß gefasst. Seine Ausbildung zum Sport-und Fitnesskaufmann steht kurz vor dem Abschluss und er ist dankbar dafür, dass ihn sein Arbeitgeber, was Trainings-und Wettkampfzeiten anbelangt, großzügig unterstützt. In seiner karg bemessenen Freizeit spielt er gerne Volleyball, trifft sich mit Freunden und hört vorzugsweise „schnelle Musik“.