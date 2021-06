Problemloser Einsatz

Baden-Badenerin Sara Rosch meistert Aufgabe als Starterin bei der Leichtathletik-Team-EM

Sara Rosch ist in der Leichtathletik als Internationale Starterin im Einsatz. Die Gymnasiallehrerin aus Baden-Baden hatte nach der Aufnahme in das „European Starters Panel“ bei der Team-EM in Polen ihren ersten Auftritt auf europäischem Niveau.