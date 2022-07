Vor dem Verbandstag

Scheidender badischer Tischtennis-Präsident Hilpp: „Keine schmutzige Wäsche waschen“

Der Verbandstag des badischen Tischtennisverbands birgt an diesem Sonntag viel Brisanz. Voraussichtlich gibt es für einige Ämter zwei Bewerber, was ungewöhnlich ist. Was sagt der bisherige Präsident Klaus Hilpp dazu, der nach 20 Jahren im Amt nicht mehr antritt?