Der Schießsport in Baden steht vor einem Generationenwechsel. Während Beate Köstel ihre Karriere beendet, hat der erst 20-jährige Max Braun vom SSV Kronau Chancen auf die Olympia-Qualifikation. Viel Lob gibt es für ihn von seinem Mentor.

Die Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 hatte im vergangenen Jahr viele Athleten kalt erwischt. Ganze Lebensträume platzten, vor allem bei Sportlern, die den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit aus Altersgründen nun nicht mehr erreichen werden. Ganz anders sieht es bei Max Braun aus. Für den 20-jährigen Schützen des SSV Kronau könnte der spätere Termin die Gelegenheit sein, seinen Traum von Olympia noch früher zu verwirklichen als geplant.

Im kroatischen Osijek geht es um das Olympia-Ticket

Nach seinem Europameister-Titel bei den Junioren im Spätjahr 2019 hatte der Neidlinger, der aktuell in Pforzheim lebt, noch gemutmaßt, dass die Spiele in Japan für ihn noch etwas zu früh kommen und den Fokus auf Olympia 2024 in Paris gelegt. Nun fehlt Braun im Dreistellungskampf (stehend, liegend, kniend) mit dem Kleinkalibergewehr „nur“ noch eine gute Platzierung bei der EM im kroatischen Osijek, um ein Ticket für Tokio zu buchen.