Seit fast 25 Jahren im Amt: Peter Marx lebt für die FSSV Karlsruhe

Kritischer als viele andere. Die Vereinslandschaft wird in naher Zukunft nicht mehr so aussehen wie heute. Es wird immer weniger Personen geben, die die nötigen Ämter übernehmen, weil sich die Interessenlage durch Fokussierung der Individuen auf sich und die eigenen Interessen sehr geändert hat. Ich befürchte, dass es am Ende so sein wird, dass man am Eingang zum Vereinsgelände per App oder Code Einlass bekommt.