Eindrucksvoller Sieg

SG Pforzheim/Eutingen behält im Drittliga-Derby gegen die TGS Pforzheim erneut die Oberhand

Eine ausverkaufte Bertha-Benz-Halle, lautstarkes Publikum, ein Stadtduell in der Dritten Liga: Es war alles angerichtet am Samstagabend für ein spannendes Derby. Am Ende gewann die SG Pforzheim/Eutingen deutlich.