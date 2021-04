Im Sommer feiern die weltbesten Skateboarder ihre Premiere bei den Olympischen Spielen. Alex Mizurov aus Gaggenau möchte in Tokio dabei sein. Doch die Qualifikation ist nicht einfach.

Wenn Alex Mizurov an diesem Wochenende in Köln seine Tricks präsentiert, hat der 32 Jahre alte Skateboard-Profi aus Gaggenau das Olympia-Debüt seiner Sportart im Hinterkopf. Im Stadtteil Weidenpesch, direkt neben der bekannten Pferderennbahn, geht es im North Brigade Skatepark bei der deutschen Meisterschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit neben dem nationalen Titel auch um Punkte für die Weltrangliste.

Diese ist ausschlaggebend für die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). „Das ist schon eine einmalige Gelegenheit“, sagt Mizurov, der freilich um seine eher geringen Erfolgsaussichten weiß.

In Japans Hauptstadt gibt es nur 20 Startplätze pro Disziplin und Geschlecht, in der Weltrangliste seiner Disziplin „Street“ müsste der aktuell auf Rang 57 platzierte Mizurov also auf jeden Fall noch einige Plätze klettern.