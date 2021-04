Koch löst Olympia-Ticket: Karlsruher Kanutin ist in Tokio dabei

Die für die Rheinbrüder Karlsruhe startende Kanutin Sophie Koch ist für die Olympischen Sommerspiele in Tokio qualifiziert. Die 23 Jahre alte Canadierfahrerin bestätigte am Freitag auf der zweiten Qualifikations-Veranstaltung des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) ihre Rolle als beste Rechtsfahrerin und wird damit in Tokio im deutschen Zweier sitzen.

„Wenn die Olympischen Spiele stattfinden, haben wir Rheinbrüder heute ein großes Ziel erreicht, denn wir sind mit Sophie Koch dabei“, sagte Rheinbrüder-Cheftrainer Detlef Hofmann.

Die von 2020 auf diesen Sommer verschobenen Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August über die Bühne gehen. Zuletzt gab es in der japanischen Politik jedoch Stimmen, die aufgrund der Corona-Pandemie und der in Japan wieder ansteigenden Zahlen eine Absage nicht ausschließen wollten.

Koch fährt zweimal auf Platz drei

Koch wurde in beiden 200-Meter-Rennen am Freitag in Duisburg Dritte hinter Topfahrerin Lisa Jahn (Berlin) und Annika Loske (Potsdam).

Schon im ersten Teil der DKV-Qualifikation vor zwei Wochen war Koch zweimal auf Platz drei gefahren und lag wie am Freitag damit jeweils vor Ophelia Preller (Potsdam), der einzigen Konkurrentin, die auch rechts paddelt.

Damit ist Koch, die seit 2016 für die Rheinbrüder fährt, das Olympia-Ticket nicht mehr zu nehmen. „Ich freue mich total. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Jetzt kann ich morgen das letzte Rennen ganz befreit fahren“, sagte Koch vor ihrem abschließendem Rennen auf der Qualifikation am Samstag.

Den deutschen Olympia-Zweier wird sie mit Lisa Jahn bilden, ihrer Trainingspartnerin in Berlin.