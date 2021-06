Spielberg-Coach Yannick Rolf: „Das Trainer-Sein ist meine Passion“

Yannick Rolf hat für den SV Spielberg in der Regionalliga und der Oberliga gespielt, mit erst 26 Jahren ist er nun Cheftrainer des Verbandsliga-Top-Clubs. Als Trainer zu arbeiten, sei seine Passion und offensiver Ballbesitzfußball seine Spielidee, sagt Rolf im BNN-Interview.

Sieben Spiele als Trainer des Fußball-Landesligisten ATSV Mutschelbach II haben Yannick Rolf genügt, um die Verantwortlichen des Verbandsligisten SV Spielberg von den Übungsleiter-Fähigkeiten ihres ehemaligen Spielers zu überzeugen.

Der erst 26-Jährige, der in der Ende Oktober abgebrochenen Saison die ATSV-Reserve trainierte, tritt am Talberg die Nachfolge von Sebastian Weber an. Die Messlatte liegt hoch: Acht Spiele, acht Siege, 29:4 Tore.

Mit Rolf, der am KIT Sportwissenschaften studiert, unterhielt sich BNN-Redakteur Reinhard Sogl über Ziele, Vorbilder und Spielphilosophie.