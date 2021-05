Sterne funkelten im Hintergrund, Lichtstrahlen setzten die virtuelle Goldene Pyramide in Szene, aber Protagonisten und Publikum fehlten: Beim 35. Karlsruher Sportlerball der anderen Art sind am Samstagabend die Kanutin Sarah Brüßler, 800-Meter-Läufer Christoph Kessler und die Tischtennisspieler des Bundesligisten ASV Grünwettersbach als Sportler des Jahres 2020 ausgezeichnet worden.

Wegen Corona fand die Veranstaltung als digitale Edition statt, nachdem im vergangenen Jahr das gesellschaftliche Ereignis hatte ganz abgesagt werden müssen.

Die von einer Jury aus Sportjournalisten und Vertretern des Sportausschusses gewählten Spitzensportler konnten bei der aus dem Neureuter „Crystal Ballroom“ live gestreamten Gala aufgrund der Corona-Restriktionen nicht persönlich anwesend sein.

Sportler des Jahres: Preisträger bereits im Vorfeld ausgezeichnet

Brüßler, Kessler und ASV-Manager Martin Werner als Vertreter des Grünwettersbacher Teams hatten die Goldenen Pyramiden bereits im Vorfeld überreicht bekommen. Videos von der Übergabe der im Beiertheimer Stadion und vor der Karlsruher Pyramide ausgehändigten Trophäen wurden bei dem digitalen Festakt eingespielt.

Moderiert wurde die Preisverleihung wie immer von Martin Wacker, der von einem „Abend der Hoffnung und einem Abend der Motivation“ sprach vor dem Hintergrund der ersten Öffnungsschritte nach dem Lockdown. Anwesend im „Ballroom“ waren zudem Sportbürgermeister Martin Lenz, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins „Kuratorium zur Förderung des Karlsruher Sports“ und der Sportkreisvorsitzende Andreas Ramin.

Kanutin Brüßler von den Rheinbrüdern setzte sich gegen die ebenfalls nominierte Weitspringerin Mikaelle Assani von der LG Region Karlsruhe und Tennisspielerin Sina Herrmann vom SSC durch. Kessler erhielt mehr Stimmen als sein weitspringender LGR-Teamkollege Julian Howard und Kanute Tim Bechtold. Die ASV-Tischtennisprofis lagen vor den Zweitliga-Volleyballern der Baden Volleys und den Judo-Frauen des Budo-Club Karlsruhe.

Kanutin Brüßler wiederholt bei der Karlsruher Wahl ihren Vorjahressieg

Brüßler, hatte bereits die Wahlen 2017 und 2019 für sich entschieden und besitzt auch für das laufende Jahr wieder gute Chancen auf die Auszeichnung. Denn die WM-Zweite von 2019 qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Tokio. 2020 hatte die 27-Jährige den DM-Titel im K1 über 1.000 Meter gewonnen, wurde zudem im K1 über 500 Meter Zweite und komplettierte den Medaillensatz mit Platz drei über 200 Meter.

Im eingespielten Video von der Überreichung der Goldenen Pyramide vor der Wahrzeichen der Stadt auf dem Marktplatz sagte Brüßler: „Der Ort ist auch cool. Aber ich freue mich darauf, wenn wir uns nächstes Jahr wieder in Präsenz treffen können.“ Lenz richtete Worte des Lobs und des Danks an die erfolgreiche „Rheinschwester“: „Die Sportstadt Karlsruhe ist stolz auf Dich, Du bist eine tolle Botschafterin.“

800-Meter-Läufer Christoph Kessler hofft auf Tokio

Kessler, der in der stark von Corona beeinträchtigten Saison 2020 deutscher Vizemeister über die 800 Meter, erhielt seine Pyramide aus den Händen von Ramin im Carl-Kaufmann-Stadion. Der Mittelstreckenläufer sprach von einer „großen Ehre, Sportler des Jahres zu sein“.

Der Team-Europameister von 2017 bekannte, dass sein großes Ziel das Ticket für Tokio sei und gab seiner Hoffnung Ausdruck vor dem Hintergrund, dass die Europahalle aufgrund der Sanierung den Leichtathleten nicht mehr als Trainingsstätte zur Verfügung steht, „dass wir eine vernünftige Hallenlösung finden.“

Manager sieht das gesamte Team des ASV Grünwettersbach ausgezeichnet

Der ASV Grünwettersbach hatte bereits im Januar 2020 und damit noch vor dem Ausbruch der Pandemie für die Sensation gesorgt, als sich das Tischtennis-Team beim Final Four um den DTTB-Pokal in Neu-Ulm durchsetzte und den Cup gewann. Die Pyramide nahm Manager Martin Werner für den in diesem Jahr sogar ins DM-Halbfinale eingezogenen Erstligisten entgegen.

Werner betonte, dass diese Auszeichnung nicht nur die Spieler, sondern das gesamte Team inklusive der vielen Helfer gewonnen hätten. Teammitglied war auch Dang Qiu, der Pyramiden-Gewinner im Einzel des Jahres 2019. Mannschaft des Jahres 2019 war der Karlsruher SC gewesen, der den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft hatte.