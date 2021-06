Natürlich. Jeder Mensch ist in einer anderen körperlichen Verfassung. Das hängt auch stark davon ab, wie er während der Pandemie für sich trainiert hat. An dieser Stelle will ich die Vereine ausdrücklich loben, die ihren Mitgliedern ein Angebot, etwa mit Online-Einheiten, gemacht haben.

Ich weiß beispielsweise von der Hockeyabteilung TSG Bruchsal, die Sprungseile und entsprechende Trainingspläne vor allem an die jugendlichen Spieler verteilt hat. Wer über Winter und Frühjahr in Bewegung geblieben ist, wird es beim Einstieg ins Mannschaftstraining deutlich leichter haben. Wer hingegen wenig oder gar nicht geübt hat, kann in einem schlechteren physischen Zustand sein als nach einer schweren Verletzung.