Sorgen und Hoffnungen in der Pandemie

Sportvereine in der Region Karlsruhe müssen besonders um ihre jungen Mitglieder kämpfen

Online-Training und Übungen in Mini-Gruppen: Die Vereine in der Region kämpfen darum, den Nachwuchs in Bewegung zu halten und hoffen auf großen Sport-Hunger nach der Pandemie