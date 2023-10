Regelrecht erschrocken bin ich bei unserer jüngsten Spielersitzung: „Jungs, es sind nur noch vier Wochen bis zur Winterpause.“ Ein Satz, der mich aufhorchen ließ. Die Zeit rennt bekanntermaßen – und macht auch vor dem Fußball keinen Halt. An diesem Wochenende wird also bereits der zwölfte Spieltag im Kreis Karlsruhe absolviert. Was hat uns die Saison 23/24 bis dato gebracht?

Ein großes Anliegen des Verbands war es, die Spielabbrüche – egal in welcher Form – zu reduzieren. Nach einem Drittel der Saison lässt sich sagen: Das hat nicht geklappt. Bereits jetzt gibt es Abbrüche aufgrund von Verletzungen und Schiedsrichterangriffen. Lässt sich ersteres nicht vermeiden, so sind Angriffe gegenüber Unparteiischen ein absolutes No-Go.

Einbrüche sorgen für ungutes Gefühl

In der dunklen Jahreszeit leider ebenfalls immer ein Thema sind die Einbrüche in Fußballheime. Sei es in Grötzingen, Wössingen oder Wolfartsweier – nicht immer muss ein direkter Schaden vorliegen, um den Vereinsverantwortlichen ein ungutes Gefühl zu bescheren.

Als Vereinsvorstand versuche ich, mich mit möglichst vielen Ehrenämtlern hier im Kreis auszutauschen. Die Themen und Probleme sind bei vielen Vereinen dieselben, eine Musterlösung gibt es nicht. So werden immer deutlicher die fehlenden Hände beklagt, die zwangsläufig direkte und indirekte Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben werden.

Zustand der Plätze wird sich verschlechtern

Nur ein Beispiel: Fehlende Greenkeeper werden zur Folge haben, dass Sportplätze und Vereinsgelände weniger gepflegt werden und sich somit der Zustand verschlechtert. Gerade in der aktuellen Herbstzeit ist fachmännische Pflege des Rasens notwendig. Einfach mal mit dem Mäher „drüberheizen“ ist nicht mehr.

„Steffen, warum walzen wir den Platz eigentlich nicht jede Woche?“ Das höre ich des Öftern. Wer sich etwas mit der Sportplatzrasenpflege beschäftigt, wird wissen, dass ständiges Walzen den Platz verdichtet und somit den Rasen nicht richtig atmen lässt. Hierzu werden in der Sportschule Schöneck regelmäßig Seminare gehalten.

Doch nicht nur die Greenkeeper fehlen. Immer weniger Personen wollen im Kreis Karlsruhe ein führendes Amt in einem Sportverein übernehmen. Wohin dies führen wird, wird die nahe Zukunft zeigen. Eines ist sicher: Wir werden auch zur neuen Runde wieder einige neue Spielgemeinschaften in Karlsruhe „beklagen“ müssen.