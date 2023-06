Steffens HEIMspiel: Die elektrisierendste Zeit des Fußballjahres

Relegationsspiele finden ab dieser Woche gefühlt jeden Tag statt, Spannung ist garantiert. Für den neutralen Beobachter beginnt somit die geilste Zeit des Fußballjahres. Da er emotional nicht direkt involviert ist, kann er die Spiele ganz ohne eigene Brisanz genießen, das Erlebnis Entscheidungsspiel steht im Vordergrund.

Anders ist dagegen die Gemütslage bei den Beteiligten. Binnen einer Woche entscheidet sich, ob eine Saison eine erfolgreiche Runde darstellt oder nicht. Schlaflose Nächte bei den Verantwortlichen für die schönste Nebensache der Welt sind leider programmiert. Spielt doch mit einem Aufstieg beziehungsweise Abstieg nicht nur die Ligazugehörigkeit eine Rolle, sondern auch die Kaderplanung etcetera.

Angefangen beim FC Östringen, der am letzten Spieltag den ASV Durlach überholte und somit an der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga teilnehmen darf. Los geht’s am Sonntag mit dem Duell gegen den Viertletzten der Verbandsliga Nordbaden, dem TS Mosbach. Wer dieses Spiel siegreich gestaltet, auf den wartet an Fronleichnam der Sieger der Begegnung ASC Neuenheim gegen den FV Lauda.

Am Samstag Pokalfinale CfR Pforzheim gegen FC Walldorf

Die Aufstiegsspiele zur Landesliga finden ebenfalls am Sonntag statt, sodass es Relegationshoppern nicht möglich ist, alle Spiele zu besuchen. Grund für die Terminierung ist das Verbandspokalendspiel in Nöttingen zwischen dem CfR Pforzheim und dem FC Astoria Walldorf. Diesem Finale soll am Samstag gemäß Verband die volle Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Die FVgg Weingarten trifft am Sonntagmittag somit in Spöck auf den FC Germania Karlsdorf, drei Stunden später kommt es in Schöllbronn zum Duell SV Kickers Pforzheim gegen den FV Fortuna Kirchfeld. Die jeweiligen Sieger ermitteln dann den Landesligateilnehmer 2023/2024.

Eine Wiederholung des Traumas vom letzten Jahr vermeiden möchte der Karlsruher SV. Damals verlor man die Relegation gegen den TSV Schöllbronn und musste in der A-Klasse bleiben. Auch in diesem Jahr hatten die Kicker aus der Waldstadt am letzten Spieltag alles selbst in der Hand, mussten sich schlussendlich aber mit einem 0:0 gegen den FSSV Karlsruhe und der Vizemeisterschaft begnügen.

Nun sind sie aber dabei, via Umweg das Ziel doch noch zu erreichen. Im Hinspiel der Relegations gegen die SG Rüppurr behielten sie mit 2:0 die Oberhand. Im Rückspiel am Samstag hat der KSV damit alle Trümpfe in der Hand.

Wir als neutrale Zuschauer haben ohnehin das beste Blatt und sind elektrisiert wegen der geilsten Fußballzeit des Jahres.