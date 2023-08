Nachdem die Landesliga schon am vergangenen Wochenende losgelegt hat, startet der restliche Teil des Karlsruher Kreises an diesem Freitag in die Saison. Eröffnet wird das neue Fußballjahr in Karlsruhe mit der Partie Fortuna Kirchfeld gegen die FVgg Weingarten. Doch sehen wir schon die ganze Schlagkraft beider Teams?

Die Begleitumstände des jetzigen Saisonbeginns stimmen nicht jeden Trainer glücklich. Wir befinden uns noch gut drei Wochen in den Sommerferien, sodass zahlreiche Spieler aktuell ihren wohlverdienten Urlaub verbringen.

Saisonziele schon im September ad acta gelegt

Die Auswirkungen bekommen die Vereine zu Hause zu spüren. Gerade im Amateurfußball wiegt der gleichzeitige Wegfall mehrerer Leistungsträger deutlich schwerer als im Profibereich.

So könnten unter Umstände die anvisierten Ziele möglicherweise bereits Mitte September, wenn der ganze Kader dann mal zur Verfügung steht, bereits ad acta gelegt werden. Die Frage, die sich natürlich stellt: Was sind die Alternativen für den Verband?

Schon länger wird über ein Kalenderspieljahr von März bis Oktober gestritten. Da auch hier die Sommerferien komplett bespielt werden müssten, macht dies wenig Sinn. Erst recht nicht, wenn der Profikalender nicht dementsprechend mit angepasst wird.

Eine einfache Umsetzung wäre sicherlich, die Spiele in ungeliebte englische Wochen zu packen. Hierbei würde man das Spielerproblem jedoch wohl nur verlagern. Durch Schichtarbeiter und dergleichen würden auch hier die Akteure dem Verein fehlen.

Blick nach Bruchsal lohnt sich

Die einfachste Lösung wäre wohl der Blick gen Bruchsal. Hier wurden die Staffeln auf 14 Mannschaften reduziert, was den Beginn der Saison nach hinten schiebt sowie den Spielplan an Feiertagen entzerrt.

Wie bereits beim letzten Staffeltag angekündigt, wird dieses Thema für Karlsruhe beim Kreisstaffeltag im kommenden Jahr sein. Im Hinblick auf die immer größer werdende Spieler- sowie Ehrenamtsthematik sicherlich ein lohnender Gedanke.