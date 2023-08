Steffens HEIMspiel: Die zwei Seiten der neuen Wechsel-Medaille

Immer mal wieder was Neues heißt es auch in diesem Jahr im Amateurfußball. Wie seit Corona bei den Profis üblich, so werden die fünf Wechselmöglichkeiten nun auch bis in die C-Klasse runter möglich sein. Auf den ersten Blick folgerichtig, da die mitunter nicht derart austrainierten Amateurkicker eben auch mehr Pause als ein Profi benötigen.

Freuen wird dies vor allem die Trainer, die nun eine Wechselmöglichkeit mehr zur Verfügung haben und taktisch mehr Variabilität besitzen. Theoretisch gesehen kann ein Trainer nun zwei ganz unterschiedliche Spielsysteme einstudieren und in der Halbzeit eine halbwegs „runderneuerte“ Elf auf den Platz schicken. Viele positive Effekte also.

Schaut man sich aber die Konsequenzen beziehungsweise Auswirkungen innerhalb eines Vereins an, gibt es auch die andere Seite der Wechsel-Medaille.

Vor knapp elf Jahren, als ich zum ersten Mal im Herrenbereich eingewechselt wurde, war ich der 13. Mann im Kader. Drei Wechsel wären damals möglich gewesen, aufgrund Spielermangel nahm aber nur noch ein weiterer Akteur auf der Bank neben mir Platz. Gereicht hat es am Ende trotzdem, alle 13 Spieler waren an diesem Tag ein eingeschworener Haufen und kämpften bis zum Schluss.

Nachdem man vor einigen Jahren bereits den vierten Wechsel eingeführt hat, folgt nun also die fünfte Tauschmöglichkeit. Klagen doch viele Vereine ohnehin über Spielermangel, wird der Kader einer Mannschaft am Spieltag somit noch um einen Spieler größer. Klar ist, dass die „Erste“ in den meisten Fällen das Aushängeschild des Vereines ist. Aber eine gut funktionierende zweite Mannschaft aus „heimischen“ Spielern hat für das Vereinsleben meist mehr positiven Nutzen als Erfolge.

Gehen den Reserveteams die Spieler aus?

Durch die weitere Wechselmöglichkeit fehlt der „Zweiten“ ein weiterer Spieler, welcher im besten Fall bei der ersten Mannschaft vermutlich zehn Minuten Einsatzzeit bekommt. Die letzte Konsequenz könnte auf Dauer sein, dass es gerade bei den Reserve-Teams noch mehr Spielgemeinschaften geben wird.

Natürlich werden Vereine mit großen Spielerkadern dies verneinen, da sie mehr Spieler mit Einsatzzeit beglücken können. Fragt man aber mal alle Trainer, haben wohl 90 Prozent aller Vereine eher zu wenig Akteure für die heutige Zeit.

Das Ziel eines jeden Vereines sollte es sein, nicht nur die Spielerknappheit zu bekämpfen, sondern viel mehr eigene engagierte Kicker an den Club zu binden, welche auch nach ihrer aktiven Zeit noch weitere Funktionen rund um das Vereinsleben übernehmen. Dies geschieht zumeist aus Spielern der zweiten Mannschaft.

Denn nicht der Spielermangel wird das größte Problem in naher Zukunft sein, sondern das Ehrenamt. Spieler kann ich, salopp gesagt, kaufen. Das Ehrenamt nicht.