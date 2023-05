Steffens HEIMspiel: Und wieder eine Saison geschafft!

An diesem Wochenende endet der Punktspielbetrieb in den Amateurklassen. Ausgerechnet an Pfingsten. Und für ein paar Clubs geht es auch noch um was.

An diesem Wochenende findet der letzte Spieltag im Fußballkreis statt. Die Saison 2022/2023 findet somit in den nächsten Tagen ihr Ende. Ein Abschlus, der von vielen längst herbeigesehnt wurde. „Skandale“, Spielermangel, kuriose Absagen und vieles mehr beschäftigte uns über die Runde.

Zu allem Übel findet nun der letzte Tanz am Pfingstwochenende statt. Die Ferienzeit wird von Familienvätern für die schönste Zeit des Jahres genutzt. Ein Umstand, der bei manch Trainern Panik auslöst. Die sowieso kleinen Kader werden nochmals geschwächt, so dass jeder Mann zusammengekratzt werden muss.

Muss der letzte Spieltag wirklich an Pfingsten sein?

Ein Vorwurf kann man den Vätern wohl kaum machen, sollte Fußball doch als Hobby gelten und die Familie immer vorgehen. Die Frage, die sich stellt, ist ob der letzte Spieltag wirklich an einem verlängerten Wochenende zu Ferienbeginn ausgespielt werden muss.

Tendenziell sind die meisten Entscheidungen bereits gefallen, einige jedoch eben noch nicht. Zudem kosten Spielabsagen am letzten Fußballwochenende richtig Geld. Der Bulacher SC musste in der letzten Spielzeit den 30. Spieltag komplett absagen, da weder für die erste noch für die zweite Mannschaft genug Spieler zugegen waren.

Trifft dies einen ambitionierten Trainer nicht schon hart genug, flatterte wenige Tage später eine Strafe des Verbandes ins Haus. Über 500 Euro haben diese zwei Spielabsagen gekostet, bei denen es wohl gemerkt um die „goldene Ananas“ gegangen wäre. Eine Summe, die nicht so einfach für jeden Verein bezahlbar ist.

Hätten die Kicker vom Lohwiesenweg mit Ihrer Absage einem Konkurrenten im Auf- oder Abstiegskampf einfache drei Punkte beschert, wäre eine solche Strafe sicherlich gerecht gewesen, so scheint das Urteil jedoch übertrieben.

Über ein Spiel um die sprichwörtliche Ananas hätten sich der FV Fortuna Kirchfeld und der VfB Knielingen sicher gefreut. Am Montag müssen beide Teams im Fernduell gegeneinander dreifach punkten. Dabei hat die Fortunen-Elf von „Effe“ Weber alle Zügel selbst in der Hand. Mit einem Sieg bleibt man sicher in der Landesliga Mittelbaden und würde Teammanager André Lang einen erholsameren Schlaf als in dieser Woche schenken.

Für den Verlierer dieses Fernduelles geht es in der Woche danach mit den Relegationsspielen los. Zunächst trifft man zunächst zu 99 Prozent auf den FC Germania Karlsdorf, dann auf den Sieger des zweiten Relegationsspieles. Somit endet die Saison mit dem Relegationsfinale am 11. Juni, ehe Anfang Juli die Saisonvorbereitung 2023/2024 „Hallo“ sagt - und somit der nächste Tanz beginnt.