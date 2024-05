Im Mai befinden wir uns bekanntlich in der heißen Phase der Saison im Fußballkreis Karlsruhe. Final wird geklärt, welche Teams ihre Ziele erreichen und welche den Gang in eine untere Spielklasse antreten müssen. Oder in eine höhere dürfen.

Gerade bei Reserveteams wird dabei oft versucht, mit Personal der höherklassigen Ersten Mannschaften, Einfluss auf den Ausgang der Saison zu nehmen.

Mit der Definition der letzten vier Spieltage geht es los

Ab Mai beziehungsweise ab den letzten vier Pflichtspielen eines Teams gelten hierbei jedoch besondere Regeln. Beginnend mit der Definition, welche eigentlich die letzten vier Pflichtspiele sind. Hierbei gilt es zu beachten, dass die finalen vier Spieltage nicht auch die eigenen letzten vier Partien sein müssen.

Spielfreie Wochenenden oder angesetzte Spiele gegen bereits zurückgezogene Teams zählen nicht als Spieltag. Somit kann es sein, wie beispielsweise bei meiner SG Walzbachtal, dass die Regeln bereits sechs Spieltage vor dem Rundenende zum Tragen kommen.

Bei der Vier-Tage-Frist ist Vorsicht geboten

Grundsätzlich kennt wohl jeder die Regel der Vier-Tage-Frist eines Ü23-Spielers nach dem Einsatz in einer Ersten Mannschaft. Kickt der Spieler am Sonntag, so ist der Einsatz in einem unterklassigen Team seines Vereines erst wieder ab Freitag gestattet.

Damit bei einem spielfreien Wochenende der ersten Mannschaft jedoch nicht das komplette Team ausgetauscht werden kann, gilt die oben genannte Regel lediglich für zwei Ü23-Spieler, wenn diese in den letzten vier Pflichtspielen ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.

Einfacher ist dabei im Saisonendspurt folgende weitere Regel: „Pass auf, der hat schon 50 Prozent“, hört man im Mai immer wieder Trainer sagen.

Kam ein Spieler in der Saison bei mehr als Hälfte aller Partien seiner Ersten Mannschaft zum Einsatz, so ist er für die letzten vier Pflichtspiele der Reservemannschaft gesperrt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einen Ü23- oder U23-Spieler handelt.

Verband schaut bei Spielverlegungen genauer hin

Auch beim Thema Spielverlegungen wird der Verband im Mai etwas genauer nachschauen. Aufgrund der zeitlichen Komponenten können Spiele nicht mehr so einfach nach hinten verschoben werden. Zudem muss der letzte Spieltag, sofern noch eine sportliche Relevanz besteht, zeitgleich mit dem Konkurrenten angepfiffen werden.