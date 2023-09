Steffens HEIMspiel: Fußballer werden des Feiertags beraubt

Am 3. Oktober feiert ganz Deutschland den wohl wichtigsten Feiertag des Landes: den Tag der Deutschen Einheit. Ganz Deutschland? Nein! Zahlreiche Amateurfußballer müssen ihre Kickschuhe schnüren und verpassen somit die Gelegenheit, einen Feiertag anderweitig zu nutzen.

Das leidige Thema – für den Verband sowie die Spieler – trifft am kommenden Dienstag wieder vollends zu. Muss an einem Feiertag wirklich gespielt werden? Nur 48 Stunden nach der Partie am Sonntag geht es am Dienstag bereits weiter.

Trainer ist schon angst und bange

Vielen Trainern ist jetzt schon angst und bange, nutzen doch zahlreiche Spieler das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub oder möchten verständlicherweise einfach Zeit mit ihren Familien verbringen.

Diese Thematik kocht Jahr für Jahr wieder hoch und kann wohl nie zu aller Zufriedenheit gelöst werden. Wir befinden uns aber aktuell gesellschaftlich in einem Wandel, was das Thema Hobby betrifft.

Die dauerhaft festen Termine im Fußballkalender haben bei den Spielern immer weniger Bedeutung. Somit müssen in naher Zukunft Kompromisse gefunden werden, um nicht nur Spieler zu entlasten, sondern auch das Nervenkostüm der Verantwortlichen.

Hierbei lohnt sich der Blick in den Bruchsaler Fußballkreis. Die Staffeln wurden bereits vor wenigen Jahren auf 14 Mannschaften reduziert. Das Resultat für die Saison sind 26 Spieltage statt 30 Partien. Dadurch können unbeliebte Spiele an Feiertagen gestrichen werden – und jeder ist glücklich.

Kreistag von historischer Bedeutung

Viele Vereine sträuben sich gegen die Reduzierung, da dies natürlich einen (einmalig) vermehrten Abstieg zur Folge hätte. Auf lange Sicht werden wir durch zahlreiche Spielgemeinschaften jedoch ohnehin einige Teams verlieren.

Am 20. Juli 2024 findet der nächste Kreistag für die Karlsruher Kicker statt. Bei dieser Versammlung besteht die Möglichkeit, solche Änderungen abzustimmen und umzusetzen. Da der Kreistag nur alle vier Jahre stattfindet, wird dies ein zweifelsohne richtungsweisender Tag für den Karlsruher Fußball werden.