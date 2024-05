Der Fußballkreis Pforzheim trägt künftig mehr Spiele in den C-Klassen am Freitagabend aus. Diesem Beispiel sollten die Karlsruher Nachbarn nicht folgen, findet unser Kolumnist.

Seit zwei Jahren finden in den Kreisklassen B und C des Fußballkreises Karlsruhe ganze Spieltage am Freitagabend statt. Jeweils einmal pro Halbjahr wird ein kompletter Spieltag von Sonntag auf den Wochentag gelegt. Hintergrund ist der akute Schiedsrichtermangel im Kreis und somit die Entlastung am Sonntag.

Bei einer Staffel mit 16 Teams werden somit acht Schiedsrichter weniger benötigt beziehungsweise die Unparteiischen vom Freitag können sonntags ebenfalls nochmals ein Spiel pfeifen. Somit liegt ein Vorteil klar auf der Hand.

Fußballkreis Pforzheim will nicht auf Linienrichter in der Kreisliga verzichten

Nachteilig wird es dann, wenn eine Erste Mannschaft auf eine Reserve trifft. Dadurch, dass die Vier-Tages-Sperre von Montag bis Donnerstag gilt, können an einem Freitagabend die Spieler einer Ersten Mannschaft in eine Reserve geschoben werden. Dies wird vor allem dann gravierend, wenn der Verein viele Spieler unter 23 Jahren im Kader hat.

Im Kreis Pforzheim wurde am vergangenen Samstag eine noch weitreichendere Maßnahme beschlossen. Da die Vereine in der Kreisliga weiterhin auf ein Schiedsrichtergespann beharren, also mit zwei zusätzlichen Linienrichtern, werden die C-Klassen-Kicks zur Hälfte am Freitag ausgetragen. In der höchsten Karlsruher Spielklasse verzichtet man dagegen auf Linienrichter.

Doch zurück nach Pforzheim. Was für Auswirkungen hat eine Verlegung aller C-Klassen-Spiele auf den Freitag? Zunächst müssen die Rahmenbedingungen beim jeweiligen Verein stimmen: zum einen funktionierendes Flutlicht in den Wintermonaten, zum anderen darf der Platz nicht durch das Training der Jugend belegt sein.

Trainingstage einer C-Klassen-Mannschaft müssen generell neugestaltet werden. Training am Dienstag sowie Donnerstag und nur 24 Stunden später ein Rundenspiel – das dürfte wohl eher zur Seltenheit werden.

Viel schlimmer dürften jedoch die Auswirkungen auf das Vereinsleben sein. Das Clubhaus muss möglicherweise doppelt bewirtet werden, wobei sich die Zuschauer eher auf die Spiele am Sonntag konzentrieren werden.

Die Zweite Mannschaft bleibt nach ihrem Spiel nicht mehr sitzen und schaut Team eins zu, sodass das Vereinsgefüge bröckeln könnte. Spieler, die sich freitagabends und sonntagmittags auf den Sportplatz verirren? Kaum denkbar.

Kurzum: Die Nachteile einer dauerhaften Auslagerung der C-Klassen-Spiele auf den Freitagabend überwiegen. Es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, mit Blick auf das große Ganze auf Linienrichter in der Kreisliga zu verzichten.