Steffens HEIMspiel: Sebastian Rutz lässt SG Daxlanden jubeln

Flutlicht, K.o.-Spiel, Favoriten-Duell: Am Mittwochabend trat die SG Daxlanden in Pfinztal beim FC Viktoria Berghausen an, um den ersten Finalisten des diesjährigen Fußball-Kreispokals auszuspielen.

Die SGD ist, ebenso wie der FC Viktoria, großer Favorit auf den Aufstieg in die Kreisliga in diesem Jahr. Somit waren die Vorzeichen für ein tolles Spiel gegeben – und die Zuschauer wurden von beiden Teams nicht enttäuscht.

Berghausen bleibt noch das Ziel Aufstieg

Gerade in der Anfangsviertelstunde zeigten die Spieler von Heim-Coach Gregor Hellmann ihr Können, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Die Gäste vom Jagdgrund hatten in dieser Phase Glück, nicht ins Hintertreffen geraten zu sein, und kamen danach aber immer besser in Spiel.

Im zweiten Spielabschnitt waren es dann vollends die Gäste, welche den Ton angaben und das Spiel kontrollierten. Die Hausherren beschränkten sich nur noch aufs Kontern, ohne dabei jedoch richtig gefährlich zu werden.

Fünf Minuten vor dem Ende traf dann Sebastian Rutz zum insgesamt verdienten Siegtreffer der Daxlandener. Beim Gastgeber konnte man in den verbleibenden Minuten keine Schippe mehr drauflegen, sodass man sich nun voll auf die Mission Aufstieg in der Kreisklasse A2 konzentrieren kann.

Zum Abschluss ist noch eine Frage offen: Wer folgt der SGD in Endspiel? Beantwortet wird sie am 2. November: Dann spielen der VSV Büchig und die Sportfreunde Forchheim den zweiten Finalisten aus. Das Finale steigt dann am 9. Mai 2024.