BNN und Kicker Nordbaden präsentieren

Steffens HEIMspiel: Spielverlegungen, Abbrüche und fehlende Regelkunde

Nicht nur das Gewitter sorgte am vergangenen Wochenende für Abbrüche. In Rüppurr sorgte ein Fan für ein vorzeitiges Spielende. Das hat Auswirkungen auf das Rennen um Platz zwei in der A-Klasse 2.