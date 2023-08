Steffens HEIMspiel: Torflut bei tropischen Temperaturen

Weit über 30 Grad Celsius war es am Auftaktwochenende im Fußballkreis Karlsruhe heiß. Gute Leistungen bei großer Hitze schließen sich aus, sollte man meinen. Weit gefehlt: Bei tropischen Temperaturen waren die Kicker der Region in Torlaune.

Beim Blick auf das Thermometer am vergangenen Sonntag durfte man sich getrost die Frage stellen: „Isch des noch gsund?“ Weit über 30 Grad Celsius war es auf den Sportplätzen der Region heiß, als um 15 Uhr die Spiele angepfiffen wurden.

In sengender Hitze schritten die Akteure zur Tat, um nach einer kräftezehrenden Vorbereitung bereits im Stehen vollends verschwitzt zu sein. Dass die Begeisterung, bei diesem Wetter Fußball spielen zu müssen, wohl gegen null tendierte, dürfte man den Kickern kaum übel nehmen.

Sagenhafte 56 Tore in acht Spielen

Spielte man vor einigen Jahren im August noch um 17 Uhr, um solche Situationen zu vermeiden, wurden die Partien nun auf 15 Uhr vorgezogen. Wer sich bei diesen Temperaturen als Zuschauer trotzdem auf den Sportplatz verirrte, wurde vor allem in der Kreisklasse A1 nicht enttäuscht.

In acht Spielen fielen sagenhafte 56 Buden, was einen Schnitt von sieben Toren pro Spiel zur Folge hatte. Auch in der A2 – dort fielen immer noch sehr gute 5,5 Tore pro Spiel – kamen die hart gesottenen Fans auf ihre Kosten. Etwas spärlicher dagegen fielen die Nachmittagkicks in der Kreisliga aus. Mit 3,5 Toren pro Spiel sah man dort fast schon vergleichsweise wenig Highlights.

Den höchsten Sieg gab es für die Zuschauer dagegen in der niedrigsten Liga zu bestaunen: der Kreisklasse C. Tapfer kämpfende acht Mörscher Jungs mussten sich am Ende mit 0:15 dem FC Berghausen II geschlagen geben. Respekt, bei diesem Wetter trotzdem durchzuhalten und somit den Sportsgeist zu wahren.

Wetterbericht kündigt Regen an

Für den zweiten Spieltag hält der Wettergott aktuell noch Regen bereit. Ein wahrer Segen nach den vergangenen Tagen, bei denen sogar KSC-Trainer Christian Eichner seinen Jungs das Training in brütender Hitze ersparte.

Doch egal welches Wetter am Sonntag um 15 Uhr herrschen mag, Eure Jungs vom Verein werden auch am zweiten Spieltag wieder alles für ihre Farben gehen.