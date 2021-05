Wie der Eichelberger Stephan Sieger auch dank Hansi Flick Fußballprofi wurde

Wenn man so will, begann alles mit Hansi Flick. 2001, mit 21 Jahren, wagte Stephan Sieger aus dem kleinen Östringer Stadtteil Eichelberg mit dem Wechsel nach Sinsheim zum damals noch unbekannten, aber aufstrebenden TSG Hoffenheim den Sprung in höhere Gefilde.

Damaliger Trainer des Regionalligisten, der Sieger in sein Team lotste, war eben jener Flick, der momentan in aller Munde ist. 20 Jahre später hat sich die Fußballwelt sprichwörtlich einmal gedreht. Sieger darf sich Ex-Profi nennen; die TSG Hoffenheim provokant als Bundesliga-Dauerabonnent bezeichnen und Triple-Sieger Flick als künftiger Bundestrainer.

„Man ist weiterhin mit dem Sport eng verbunden, bekommt das alles hautnah mit“, sagt der heute 41-jährige Eichelberger, der aktuell in der Videoanalyse beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf mitarbeitet. „Freunde, ehemalige Weggefährten sind weiterhin aktiv. Da ist die Welt sehr klein, man läuft sich immer wieder über den Weg und tauscht sich aus.“