Einige Stunden vor Beginn des Top4-Turniers beim Herner TC versuchten sich Christian Hergenröther, Chefcoach der Rutronik Stars Keltern, und Romina Ciappina, Co-Trainerin des Basketball-Bundesligisten, noch kurz in einer Partie Schach.

Vor dem Kräftemessen im ersten Halbfinale gegen die Rheinland Lions galt es, den Kopf freizukriegen, kurzzeitig noch einmal auf andere Gedanken zu kommen.

Die richtigen Züge gelangen dem Trainerduo und den Spielerinnen dann auch in der Partie gegen den Favoriten. Denn für die Rheinländerinnen sprachen – neben einem stark besetzten Kader mit Top-Spielerinnen, die über reichlich internationale Erfahrung verfügen – der erste Tabellenplatz, den das Team nach Beendigung der Hauptrunde belegt hatte, sowie der deutliche 97:75-Erfolg im Liga-Hinspiel gegen die Kelternerinnen.

Letztendlich glich das für viele vorgenommene Finale aber einer Wundertüte. Aufgrund von Corona-Fällen und damit einhergehenden Spielabsagen waren beide Teams wochenlang ohne Spielrhythmus und Wettkampfpraxis gewesen.

Wir haben im Halbfinale ein sehr gutes Spiel gemacht. Christian Hergenröther, Cheftrainer Sterne Keltern

Das Duell verlief ausgeglichen. Die Rheinland Lions entschieden das erste und das umkämpfte letzte Viertel (20:18, 12:8) für sich, Kelterns Team dominierte zumindest punktemäßig im zweiten und dritten Durchgang (20:15, 16:15). Und so stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit 62:62. Die Verlängerung musste her. Und in dieser hatten die Sterne beim 13:5 das bessere Ende für sich. Am Ende leuchtete ein 75:67 (38:35)-Erfolg von der Anzeigetafel. „Wir haben ein sehr gutes Spiel im Halbfinale gemacht“, so Hergenröther.

Kelterns Basketballerinnen in der Ersten Liga zweimal gegen den Herner TC erfolgreich

Im zweiten Halbfinale behielt Gastgeber Herner TC mit 68:61 (36:30) gegen den TK Hannover, am Sonntag, 27. März (16 Uhr), erster Play-off-Gegner der Kelternerinnen, die Oberhand.

Nachdem sich schließlich die Rheinland Lions mit 80:74 Bronze geangelt hatten, war alles angerichtet fürs Finale. Zweimal waren sich der HTC und die Sterne in dieser Saison bereits in der Ersten Liga gegenüber gestanden, zweimal hatten die Korbjägerinnen aus dem Enzkreis am Ende gejubelt.

Titelverteidiger Keltern bleibt diesmal der zweite Platz

Diesmal war das anders. Knapp mit 70:67 setzte sich das Team um die Ex-Kelternerin Taylor Mingo, die im vergangenen Jahr noch mit den Sternen den Pokal gewonnen hatte, durch. „Bei Herne haben zwei Spielerinnen ein großes Spiel gemacht, sie haben gute und schwierige Würfe – wie beispielsweise einen Dreier übers Brett – getroffen“, so Hergenröther.

Die Müdigkeit, vor allem auch mental, sei dem Team anzumerken gewesen. Und sein Team habe im Endspiel auch nicht so gut gespielt wie im Halbfinale, räumte Kelterns Trainer ein. Angesichts der widrigen Umstände – aufgrund vieler coronabedingter Absagen und Spielausfälle war es für alle Teams schwierig, in einen Fluss zu kommen – „hätte aber jedes der vier Teams gewinnen können“, so Hergenröther.