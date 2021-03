Damen-Basketball-Bundesliga

Sterne Keltern ziehen souverän ins Finale um den Pokal in der Damen-Basketball-Bundesliga ein

Sie sind voll auf Kurs in ihrer Mission Titelverteidigung: Im Halbfinale des Top4 haben sich die Kelterner Basketballerinnen am Samstagabend in aller Deutlichkeit mit 86:52 (51:26) gegen Dauer-Rivale TSV Wasserburg durchgesetzt. Im Finale an diesem Sonntag (16 Uhr) warten in der Dietlinger Speiterlinghalle nun die BasCats USC Heidelberg.