Die einen sind froh, endlich Gewissheit zu haben, die anderen hadern mit ihrem Schicksal: Der Poker um den möglichen Sprung in die Regionalliga Südwest reißt nicht ab. Einige Vereine kündigen eine juristische Prüfung der Entscheidung an.

Wochenlang hatten sie alle auf eine Entscheidung gewartet, am vergangenen Donnerstag wurde die Saison in der baden-württembergischen Fußball-Oberliga, wie vielerorts erwartet, beendet und annulliert. Der Streit um einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga Südwest aber scheint in die zweite Runde zu gehen.

Denn während die Gesellschafterversammlung eben jener Regionalliga beschlossen hat, dass nur zwei Teams statt deren sechs absteigen werden und keine Aufsteiger aus Hessen, Rheinland-Pfalz/Saar und Baden-Württemberg aufzunehmen, pochen die Stuttgarter Kickers auf ihre vermeintliche Aufstiegschance – oder zumindest auf die Möglichkeit, eine Relegation zu spielen.

In einem offenen Brief kündigte Rainer Lorz, Präsident der „Blauen“, am Sonntagabend an, „die Interessen der Stuttgarter Kickers mit Nachdruck“ zu vertreten.