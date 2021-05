Die Corona-Notbremse ist in Mittelbaden gelöst, auch Fußballtraining ist wieder für alle Altersklassen und bis zu einer Gruppengröße von 20 Personen möglich. Für Vito Voncina ist das jedoch kein Grund zu übermäßiger Freude. Im Gegenteil: Der Vorsitzende des Fußballbezirks Baden-Baden warnt sogar vor einer Rückkehr auf den Sportplatz.

„Es ist im Moment nicht sinnvoll zu trainieren, es wird noch zu viel verlangt“, sagt er mit Blick auf die strengen Vorgaben, die unter anderem von Nicht-Genesenen und nicht vollständig Geimpften vor jeder Übungseinheit einen negativen Corona-Test verlangen.

Davon betroffen dürfte der Großteil der aktiven Kicker im Alter von 18 bis 35 Jahren sein. Dies muss zudem genau dokumentiert und im Fall einer Kontrolle nachgewiesen werden. Bei Verstößen sei der Verein haftbar, nicht der Verband, betont Voncina. „Ich weiß nicht, ob sich die Vereine das antun sollten.“

Bezirkspokal-Finale erst am 18. Juli

Der 54-jährige Funktionär aus Gaggenau versteht zwar den Bewegungsdrang der Hobbykicker, verweist aber darauf, dass bezüglich der Wettbewerbe kein Zeitdruck besteht. „Ein Trainingsbeginn Ende Juni würde reichen“, sagt Voncina mit Blick auf den Spielbetrieb, der keine Pflichtpartien vor Mitte Juli vorsieht.

Das Bezirkspokalfinale der Saison 2020/21 ist am 18. Juli geplant, am Wochenende zuvor sollen die Halbfinals (Spvgg Ottenau gegen FV Bad Rotenfels und FV Baden-Oos gegen FC Lichtental) ausgetragen werden. Dann sollen nach Voncinas Vorstellung auch Zuschauer zugelassen sein.

Die neue Saison 2021/22 beginnt kurz darauf am 24./25. Juli mit der Qualifikation für den Verbandspokal. Weniger entspannt ist die Lage auf Verbandsebene. Bis Ende Juni muss der südbadische Pokalsieger ermittelt sein, weil dann die Frist für die Meldung am DFB-Pokal endet.

Die Entwicklung der Infektionszahlen stimmt uns positiv. Thorsten Kratzner, SBFV-Pressesprecher

Der Südbadische Fußball-Verband (SBFV) strebt nach wie vor eine sportliche Entscheidung an. „Die Entwicklung der Infektionszahlen stimmt uns positiv“, sagt SBFV-Pressesprecher Thorsten Kratzner. Mit dem Ministerium sei man im Austausch bezüglich einer Sondergenehmigung für die ausstehenden Pokalspiele, die nach den aktuellen Regeln nicht möglich wären.

Zeitdruck beim Verbandspokal

Spätestens Mitte Juni müsste der Wettbewerb mit dem offenen Achtelfinale (FSV Stegen gegen SV Oberachern) fortgesetzt werden. Das Viertelfinale, für das unter anderen der SV Linx qualifiziert ist, und das Halbfinale könnten dann am 18. Juni und 20. Juni absolviert werden, das Endspiel ist am letzten Juni-Wochenende (26./27. Juni) geplant.

Im Notfall sei auch eine kompakte Version in Form eines Blitzturniers denkbar, berichtet Kratzner. „Wir glauben, dass wir es im Juni über die Bühne kriegen.“ Falls doch keine sportliche Entscheidung möglich ist, soll der Pokalsieger ausgelost werden.

Im Gegensatz zu Südbaden können die Endspiele der beiden anderen Landespokale im Südwesten am Finaltag der Amateure ausgetragen werden, weil daran ausschließlich Profiteams beteiligt sind. Am 29. Mai (14 Uhr) ermitteln Drittligist Waldhof Mannheim und Regionalligist FCA Walldorf in Pforzheim den nordbadischen Champion, zur gleichen Zeit treffen in Stuttgart (Waldaustadion) die württembergischen Regionalligisten TSG Balingen und SSV Ulm aufeinander.

Saison 2021/22 beginnt Ende Juli

Auch bei der Planung der kommenden Saison gehen der Verband und der Bezirk Baden-Baden unterschiedliche Wege. Während der Verbandspokal bereits Ende Juli (Qualifikation am 24./25. Juli, erste Runde am 31. Juli/1. August) und die überbezirklichen Ligen am 7./8. August starten, geht es im Bezirk mit dem Pokal (erste Runde am 21. August, zweite Runde am 28. August) und den Ligen (5. September) deutlich später los.

„Ich will kein Risiko eingehen“, sagt Bezirks-Chef Voncina, während SBFV-Sprecher Kratzner den frühen Beginn mit der langen Corona-Pause begründet. „Wir planen normal und schauen, was geht.“

Geplant ist im südbadischen Fußball nach jetzigem Stand eine übliche Saison mit Hin- und Rückspielen, Alternativmodelle liegen nach zwei abgebrochenen Spielzeiten allerdings in der Schublade. Ausgefallen ist im Vorjahr auch der Bezirkstag in Lichtenau, der in diesem Jahr am 10. Juli an gleicher Stelle über die Bühne gehen soll. Voncina steht im Kontakt mit dem Ordnungsamt in Lichtenau, bis Ende Mai soll Klarheit herrschen. Als Ausweichort steht das Traischbachstadion in Gaggenau bereit.