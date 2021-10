Mit eigenen Talenten

Neustart in der Oberliga: Ringer in Weingarten haben wieder die Spitze im Blick

Olympiasieger und Weltmeister stehen in Weingarten aktuell nicht auf der Ringermatte. Die Germanen müssen in der Oberliga erst einmal kleinere Brötchen backen. Doch das soll nicht allzu lange so bleiben.