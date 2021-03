SV Michelbach führt dichtgedrängte Spitzengruppe in der Fußball-Kreisliga B2 an

Die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga B2 des Bezirks Baden-Baden haben sich, bis die Saison unterbrochen wurde, einen spannenden Kampf um den Platz an der Sonne geliefert. Wer konnte in dieser Klasse seiner Favoritenrolle bis dato gerechnet werden? Wer blieb dagegen hinter den eigenen Ansprüchen zurück? Zudem stellt sich die Frage: Wie kommt der neue Spielmodus in dieser Staffel an?

Nach zehn Spieltagen führen der SV Michelbach, der SV Bühlertal II und der SC Baden-Baden mit jeweils 22 Punkten das Klassement an.

Dahinter folgen der TuS Greffern (20), der FC Neuweier (19) und Phönix Durmersheim (18). Auf Platz sieben liegt mit 17 Zählern die SG Stollhofen/Söllingen, die erst neun Spiele absolviert hat.

Kleehammer begrüßt neuen Modus

„Ich muss sagen, dass mir der geplante Modus in Verbindung mit der Doppelrunde sehr gut gefällt. In den vergangenen beiden Jahren waren die Staffeln viel zu klein. In den anschließenden Play-offs in wenigen Spielen einen Meister zu küren, gestaltete sich schwierig“, ist Dennis Kleehammer, Trainer des SV Michelbach, mit der neuen Herangehensweise an den Ligabetrieb zufrieden.

Der 35-Jährige erinnert an den Verlauf der vergangenen Spielzeit 2019/20: „Wir haben damals zwar nicht unter dem frühzeitigen Abbruch gelitten, in dieser Hinsicht hat es aber den FC Neuweier ganz hart getroffen.“

Kleehammers Wunsch: „Wir wollen alle nicht, dass es noch weniger Spiele werden. Ich würde folglich den gleichen Spielmodus für die nächste Saison begrüßen.“

Phönix-Trainer Muzlija hofft auf komplette Hinrunde

„Ich hoffe, dass wir die Hinrunde zu Ende spielen können und sich nach den ersten 17 Ligaspielen entscheidet, wer aufsteigt und wer nicht“, sagt Kastrijot Muzlija, der Coach von Phönix Durmersheim. „Keiner von uns Trainern wird an der coronabedingten Situation etwas ändern können.“

Unabhängig vom Tabellenstand kann Muzlija eine Erfolgsmeldung verbreiten: „Sehr erfreulich ist, dass alle Spieler der ersten Mannschaft für die kommende Runde zugesagt haben.“

Die Teams, die die ersten drei Tabellenplätze einnehmen, werden dort auch bleiben. Patrick Meisch, Trainer SC Baden-Baden

Derweil analysiert Patrick Meisch, Sportlicher Leiter des SC Baden-Baden, den bisherigen Saisonverlauf sachlich: „Wir sind mit einer gewissen Demut am Werk. Rein vom Potenzial her zählt unsere Truppe zu den Top drei der Liga. Nichtsdestotrotz haben wir viele junge Kicker, die noch dazulernen müssen. Die Teams, die die ersten drei Tabellenplätze einnehmen, werden dort auch bleiben.“

Überraschungen möchte er dennoch nicht ausschließen: „Vielleicht schafft es der ein oder andere Verein doch noch, oben anzuklopfen.“

Durmersheims Muzlija schätzt die Lage folgendermaßen ein: „Die Liga ist aus meiner Sicht ganz eng beisammen. Es gibt keinen ganz klaren Favoriten.“ Angesprochen auf eine mögliche Favoritenrolle seiner Phönix-Jungs, meint der Trainer:

„Wir haben uns für diese Saison nicht in der Favoritenrolle gesehen. Mir ist es nach wie vor wichtig, dass sich meine junge Mannschaft stetig weiterentwickelt und dass in diesem Zusammenhang mittel- und langfristig etwas Großartiges entsteht.“

Neuformierter SC Wintersdorf steigert sich nach Anfangsproblemen

Für Spielertrainer Anton Mladin und den SC Wintersdorf lief es vor allem zu Saisonbeginn eher schlecht: „Nach unseren knappen 30 Transfers vor der Runde sind wir mit keinen speziellen Erwartungen in die Spielzeit gegangen. Wir haben uns aber von Spiel zu Spiel kontinuierlich gesteigert. Die aktuelle Pause kam uns dann nicht gelegen.“

Die anfängliche Flut von Gegentreffern stört ihn gewaltig: „Wir haben eindeutig zu viele Tore bekommen. Das müssen wir abstellen und in dieser spannenden Liga weiter zusammenfinden.“

Michelbachs Spielertrainer Kleehammer ergänzt: „Ich habe mit fünf beziehungsweise sechs Teams gerechnet, die sich oben festbeißen werden. Nach meinem Empfinden spielen in dieser Klasse insgesamt acht bis elf richtig gute Mannschaften mit.“ Und weiter: „Dazu stoßen die zweiten Mannschaften, bei denen du als Trainer nie weißt, wer von der ersten Garnitur aushilft.“

SV Michelbach will aufsteigen

Wie viele andere Clubs wollen auch die Michelbacher in der Saison 2021/22 in der Kreisliga A mitmischen. Co-Trainer Damian Stebel lässt daran keinen Zweifel: „Wir möchten gerne aufsteigen.“

So oder so können die Grün-Weißen auch in der kommenden Runde mit ihrem aktuellen Trainergespann planen, denn sowohl Kleehammer als auch Stebel haben für die nächste Saison ihren Verbleib zugesagt.