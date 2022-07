DFB-Pokal

SV Oberachern hofft gegen Mönchengladbach auf das Spiel des Lebens

Auf der einen Seite der fünftklassige Dorfverein aus der Ortenau, auf der anderen der Traditionsclub mit europäischen Ambitionen. Wie der SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach in die Partie gehen will und welche Akteure bereits Erfahrung im DFB-Pokal gesammelt haben.