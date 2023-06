SV Oberachern steht nach Sieg über FC 08 Villingen erneut im DFB-Pokal

Der SV Oberachern steht nach 2022 erneut im DFB-Pokal. Im Duell der Fußball-Oberligisten setzte sich der SVO gegen den FC 08 Villingen im südbadischen Verbandspokal mit 3:0 (0:0) durch.

Nico Huber erzielte nach Vorarbeit von Cemal Durmus in der 53. Minute die Führung. Mit einem feinen Steckpass bediente Durmus den SVO-Torjäger, der am Torhüter der Villinger vorbeizog und aus kurzer Distanz traf. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erhöhte Luca Fritz nach wuchtigen Abschluss. Für den Endstand sorgte Bastian Barnick mit einem Schuss aus spitzen Winkel (90+3.).

In der vergangenen Saison konnten sich die Blau-Weißen erstmals für den DFB-Pokal qualifizieren. In der ersten Runde des Pokals scheiterte das Team dann am Erstligisten Borussia Mönchengladbach mit 1:9. Trotz der hohen Niederlage zeigten die Amateure aus dem Achertal eine couragierte Vorstellung und setzten die Stars vom Niederrhein vor allem in den ersten Minuten energisch unter Druck. Nach der Partie gab es von Gladbacher-Seite viel Lob für Oberachern.

Nun kann sich der Oberligist in der ersten Hauptrunde vom 11. bis zum 14. August wieder auf einen attraktiven Gegner freuen. Ausgelost wird am Sonntag, 18. Juni, live ab 17.10 Uhr im ZDF.