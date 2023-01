Wir haben teilweise gute Spiele gemacht, hätten den einen oder anderen Punkt mehr mitnehmen können. Aber wir wissen, was wir können und wollen das auch beweisen. Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte als in der Vorrunde holen und uns öfter für unseren Kampf belohnen. Gegen Bad Soden hatten wir damals zum Saisonstart verloren, weil wir noch gar nicht drin waren in der Liga. Das ist jetzt anders und das wollen wir zeigen.