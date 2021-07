Tests, Masken und mehr: Was Fußballvereine und Zuschauer vor dem Saisonstart beachten müssen

Während der Stadtkreis Pforzheim und der Enzkreis mit Werten um drei an diesem Wochenende sicher in der ersten Inzidenzstufe liegen, ist der Stadtkreis Karlsruhe an diesem Wochenende noch in Inzidenzstufe zwei zu finden. Der Landkreis Karlsruhe rutscht ab diesem Donnerstag nach fünf Tagen Inzidenz über zehn ebenfalls in die zweite Stufe. Noch in Inzidenzstufe eins liegen hingegen der Landkreis Heilbronn und der Rhein-Neckar-Kreis. Das führt dazu, dass beispielsweise innerhalb des Fußballkreises Sinsheim unterschiedliche Regelungen gelten.