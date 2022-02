Erst war es der FC Germania Schwarzach, der im Aufstiegsduell die Nase vorne hatte, dann bremste Corona den FC Obertsrot aus. Nun soll im vierten Anlauf endlich der große Wurf gelingen.

Nach 14 gespielten Partien führt der große Favorit auch die Tabelle der Fußball-Kreisliga A Nord an. Obwohl der langjährige Torjäger Fabian Schiel verletzungsbedingt nur sechsmal zum Einsatz kam, dabei aber auch sechs Treffer erzielte, steht die Torfabrik im Murgtal.

Bereits 53 Tore stehen auf der Habenseite der Marotta-Elf, die in Eric Gerstner (elf Tore) und Thorben Schmidt (acht) ihre besten Torschützen hatten.

SV Bietigheim mit stabiler Defensive

Punktgleich auf Rang zwei rangiert das Überraschungsteam aus Bietigheim. Beide konnten jeweils nur einmal bezwungen werden, während man zweimal Remis spielte. Beide Vereine eint auch, dass sie auf heimischem Geläuf noch ohne Niederlage sind.

Bietigheim, trainiert von Spielertrainer Hinh Ung, lebt vor allem von seiner stabilen Defensive, die erst sieben Gegentore zuließ, was einem Wert von 0,5 Toren pro Spiel entspricht.

In Lauerstellung befindet sich der FV Ottersdorf. Dort hatte Mario Kamerla vor der Saison das Zepter übernommen und liegt mit seinem Team vier Punkte hinter dem Führungsduo. Zwei weitere Punkte zurück, belegt der überraschend starke FV Hörden Rang vier. Dirk Thomas ist mit seiner Elf bei zwei Remis und fünf Siegen als einziges Team der Liga auf fremdem Terrain noch ohne Niederlage.

Rang zwei haben wir auf alle Fälle noch im Visier. Andre Böttjer, Spielausschussvorsitzender beim SV Au

Auf Patzer der Führenden muss der Rangfünfte Au hoffen. Zwar hat der SV in Lukas Grob den Führenden der Torjägerliste in seinen Reihen (17 Treffer), allerdings auch bereits acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Trotzdem hat Spielausschussvorsitzender Andre Böttjer die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Der Start mit der Eingewöhnungsphase mit Neutrainer Felix Ehinger gestaltete sich schwierig. Zudem waren wir auch verletzungstechnisch stark gebeutelt, da teilweise bis zu zwölf Spieler ausfielen. Doch wir befinden uns nach wie vor in Schlagdistanz und haben den Aufstieg noch nicht abgehakt. Rang zwei haben wir auf alle Fälle noch im Visier, da abzuwarten bleibt, ob Bietigheim sein hohes Niveau halten kann“.

VfR Bischweier enttäuscht nach schlechter Vorbereitung

Ob der FV Iffezheim und Altmeister FC Rastatt 04 nochmals im Aufstiegsrennen mitmischen können, bleibt abzuwarten. Zwei Remis und jeweils vier Niederlagen sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu viel, um ganz oben angreifen zu können.

Sollte Florian Huber mit seinem SV Staufenberg am Ende den achten Platz halten können, wäre der SVS-Spielertrainer absolut zufrieden. Steinmauern mit Marcel Wessbecher, dem Zweiten der Torjägerliste, und die Reserve des Landesligisten Würmersheim befinden sich im gesicherten Mittelfeld, vor dem VfR Bischweier.

Der Baumstark-Elf wurde vor Saisonbeginn zugetraut, im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitsprechen zu können. Laut dem Sportlichen Leiter Martin Fleck ist der bisherige Verlauf jedoch ein Spiegelbild der katastrophalen Vorbereitung. Die Hälfte aller Spiele hat man verloren, hinzu kommen noch zwei Remis, sodass der Aufstiegszug diese Saison ohne die Kirschdörfler abfahren wird.

Mit Gernsbach beginnt die Abstiegszone in der Kreisliga

Nach einem katastrophalen Start hat sich der FV Plittersdorf mittlerweile etwas gefangen, sodass Trainer Bernd Gramlich am Ende seiner Tätigkeit wohl den Klassenverbleib feiern darf.

Mit dem FC Gernsbach beginnt die Abstiegszone. Zehn Punkte sind für die Elf von Neutrainer Matthias Kratzmann noch kein Ruhekissen. Überhaupt fällt auf, dass drei Trainer, die erst vor der Saison ihre neuen Vereine übernahmen, bereits wieder Geschichte sind. Neben Carlo Riili, der in Gernsbach von Matthias Kratzmann beerbt wurde, sind auch Matthias Borgiel (Frankonia Rastatt) und Udo Müller (FC Rastatt 04) von ihren Aufgaben entbunden.

Frankonia Rastatt noch ohne Heimpunkt

Ganz eng wird es am Tabellenende für Schlusslicht FV Baden-Oos II, das bislang erst fünf Punkte ergattern konnte und mit 9:77 Toren eine miserable Tordifferenz aufzuweisen hat. Nur ein Punkt davor rangieren die Rastatter Frankonen, die zwar das Prestigeduell beim großen FC 04 für sich entscheiden konnten, zu Hause am Schwalbenrain aber noch ohne Punktgewinn sind. Mike Huber genießt das Vertrauen der Verantwortlichen, um den Klassenverbleib zu erreichen.

Dieser ist auch das Ziel der beiden punktgleichen Teams aus Forbach und Mörsch, die einen weiteren Zähler Vorsprung vor Frankonia haben. Um diesen zu erreichen, muss die Landesliga-Reserve sich vor allem auswärts steigern, denn als einziges Team wartet man noch auf den ersten Punktgewinn auf fremdem Geläuf. Zweimal rettete „Corona“ beide Vereine vor dem Abstieg. Man darf gespannt sein, ob man dem Abstieg vermeiden kann.

Am 6. März beginnt der Kampf um Auf- und Abstieg. Es bleibt zu hoffen, dass die restlichen 20 Spieltage absolviert werden können, so dass am 4. Juni sportlich feststeht, auf welchen Sportplätzen der Liga am Ende gefeiert werden darf.