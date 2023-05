Fußball-Oberliga

Torjäger Lukas Lindner vom ATSV: „Die Zeit in Mutschelbach war ein einziger schöner Moment“

Der ATSV Mutschelbach hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga eine überragende Saison gespielt. Mit 19 Toren hat Lukas Lindner großen Anteil am Erfolg. Nun kehrt der Stürmer in die Heimat zurück – und wechselt in die Bezirksliga.