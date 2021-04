Corona trübt auch in diesem Jahr die Frühlingsgefühle der Sportlerinnen und Sportler. Mit dem Ansteigen der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe über 100 mussten etwa die Jugendfußballer nach einer Woche Training ihre Bälle wieder in den Schränken verstauen. Und das gerade jetzt, wenn die Tage länger werden und sich die Sonne so richtig über dem Kraichgau zeigt.

Doch während die sogenannte Notbremse den Betrieb in vielen Sportarten wieder ins Stocken bringt, legen die Tennisspieler in der Region so richtig los. In Bruchsal, Bretten und Umgebung flog in dieser Woche der gelbe Filzball schon wieder über das Netz.

„So früh waren die Plätze bei uns noch nie offen wie in diesem Jahr“, berichtet Carina Ehrensberger, die Sportwartin des TC Diedelsheim. Eine Tatsache, die auch der Vorsitzende der DJK Bruchsal, Karl-Heinz Bötsch bestätigen kann.