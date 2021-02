Bisher war das noch kein Thema. Dieser Tage will ich anfangen, die Jungs abzuklappern. Zuletzt war der Stand, dass alle dabei sind in der nächsten Runde. Wir haben das mal kurz angesprochen, dass man sich nach so einer abgebrochenen Saison eigentlich nicht verabschieden kann, seine Volleyballkarriere so nicht an den Nagel hängen kann. Dass sich unsere zwei Routiniers Philipp Lintner und Steffen Schad nicht „rausmogeln“ können aus dem Volleyballbetrieb. Das sehen die auch so, sie sind Sportsmänner.