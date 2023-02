Frauen-Bundesliga

Hoffenheims Interimstrainerin Rolser bestreitet gegen Duisburg Pflichtspieldebüt

Am Sonntag steht Nadine Rolser erstmals in einem Pflichtspiel als Interimstrainerin der Frauen der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie. Der Rauswurf von Chefcoach Gabor Gallai kam für die Mannschaft überraschend.