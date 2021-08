Wer sich in Dürrenbüchig auf der einen Seite des Sportplatzes auf den Boden legte, konnte vom Tor auf der gegenüberliegenden Seite nur noch die Latte sehen. Das Spielfeld war berüchtigt für seine Neigung. Jetzt verliert der Verein ein Alleinstellungsmerkmal.

30 Jahre lang ist Roland Heck als aktiver Fußballer den Dürrenbüchiger Sportplatz rauf und runter gelaufen. Und wenn der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins das mit dem „Rauf“ und dem „Runter“ so sagt, dann meint er es auch genauso.

Der Rasen im kleinen Brettener Stadtteil war im Fußballkreis und auch darüber hinaus berüchtigt. 2,80 Meter betrug das Gefälle in der Diagonalen, von einer Eckfahne zur anderen. Ziemlich schräg das Ganze, eben ein echtes Unikat.

Dieses Alleinstellungsmerkmal hat der TSV Dürrenbüchig nun aufgegeben. An diesem Sonntag ab 14.30 Uhr wird der neue Platz, der in rund zwei Jahren Bauzeit an selber Stelle entstanden ist, mit einer kleinen Feier eingeweiht.