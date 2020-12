Es ist so etwas wie die Gretchenfrage der Amateurfußballer – zumindest seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Wann und vor allen Dingen wie kann es weitergehen? Die Krux an dieser Frage ist der Zeitpunkt zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Andreas Ziegler, stellvertretender Vorsitzender des FC Dietlingen, macht zur Idee einer kompletten Hin- und Rückserie eine einfache Rechnung auf: „Der derzeitige Lockdown geht bislang bis zum 10. Januar, das erste Rundenspiel soll nach aktuellem Stand am 28. Februar sein“, sagt er. Nachholspiele seien hierbei noch nicht einberechnet. „Eine ideale Vorbereitung sollte sechs Wochen dauern, da sind Wetter, Schnee, das erhöhte Erkältungsrisiko und eine mögliche Unbespielbarkeit der Plätze nicht berücksichtigt. Wie soll das gehen?“

Zwei Tendenzen zeichnen sich ab

Mit seiner Meinung steht Ziegler in der Umfrage dieser Redaktion, an der sich gut ein Drittel der 87 Vereine im Fußballkreis Pforzheim beteiligten, ganz und gar nicht allein auf weiter Flur – im Gegenteil: Es ist eine von zwei Tendenzen, die sich in der Umfrage abzeichnen. Einige Vereine gaben ob des ungewissen Startzeitpunkts zwei der insgesamt fünf Antwortmöglichkeiten an. Lediglich die Hinrunde mit anschließenden Play-offs mit Auf- und Abstiegsrunden auszuspielen, war dabei für fast die Hälfte, gut 43 Prozent, eine Option.

Neben Zieglers Vorstellung, Play-offs zu spielen, oder aber – sollte das nicht möglich sein – zu annullieren und im Spätsommer einen Neustart zu wagen, gaben andere Vereine als Erstwunsch an, alle geplanten Partien spielen zu wollen, notfalls mit Englischen Wochen (23,33 Prozent), und plädierten als Zweitlösung für die Play-off-Runde. Eine Einfachrunde wollen im Pforzheimer Fußballkreis nur 16,67 Prozent. Der Badische Fußballverband (bfv) erklärte am Freitagnachmittag in einer Mitteilung, dass „eine vollständige Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspielen derzeit kaum mehr verhältnismäßig und zumutbar“ erscheine, besonders bei Staffeln mit 15 oder mehr Mannschaften. In Betracht, so heißt es in der Mitteilung weiter, kämen nun je nach Startzeitpunkt „entweder Auf- und Abstiegsrunden nach einer abgeschlossenen Vorrunde oder eine Wertung direkt nach der Vorrunde, sollte eine Fortsetzung zeitlich nicht mehr möglich sein.“

Englische Wochen könnten ein Problem werden

Zum Thema Englische Wochen äußerten auch sechs Vereinsvertreter aus dem Fußballkreis Pforzheim Bedenken: Sicher würde man die Runde gerne zu Ende spielen, auch mit den Jugendmannschaften. Allerdings herrschen hier Zweifel an der Bereitschaft der Eltern, die Kinder unter der Woche zu Spielen zu fahren. Bei den Aktiven ständen zudem viele Spieler arbeits- und studienbedingt unter der Woche nicht zur Verfügung.

Die Pforzheimer Ergebnisse ähneln jenen im Kreis Karlsruhe, unterscheiden sich jedoch vom Votum in Bruchsal. Während in Karlsruhe nur zwölf Prozent für die Fortführung einer Hin- und Rückrunde sind, sprechen sich in Bruchsal knapp 48 Prozent dafür aus. In Karlsruhe plädieren 60,6 Prozent für die Einfachrunde mit Meister- und Abstiegsrunde beziehungsweise Playoffs, Bruchsal gerade einmal knapp 24 Prozent. Ein möglicher Grund für diese Diskrepanz: Die Staffeln im Kreis Bruchsal sind wesentlich kleiner als jene in Karlsruhe und Pforzheim, eine komplette Hin- und Rückrunde zu spielen liegt daher auch eher im Bereich des Möglichen.

Vereine sind finanziell gebeutelt

Die Frage nach dem Modus ist jedoch nicht die einzige, die die Vereine in Zeiten der Pandemie umtreibt. Finanziell sehen sich im Fußballkreis Pforzheim 91 Prozent der Clubs mittelmäßig bis sehr stark gebeutelt – und das aufgrund von fehlenden Einnahmen durch Heimspiele, Veranstaltungen und auch Hallenturnieren. Zwei Vereine mussten gar Renovierungsarbeiten am Vereinsheim vorerst verschieben. Lediglich knapp neun Prozent gaben an, nicht finanziell wenig getroffen zu sein.

Ähnlich deutlich fällt das Votum bei der Frage nach der Entwicklung im Ehrenamt aus. Mehr als die Hälfte (knapp 56,5 Prozent) der Vereine erklärte, dass das Ehrenamt bei ihnen sehr stark und stark unter der Krise leide. Der Grundtenor: Das Miteinander und der Kontakt zu den Kameraden ginge verloren. Und das nicht nur aufgrund des ausfallenden Spielbetriebs, sondern auch weil Arbeitseinsätze, Veranstaltungen und Sitzungen fehlen.

Mitglieder zeigen sich bislang treu

Positive Nachrichten gibt es immerhin von der Mitgliederentwicklung: Beinahe 80 Prozent haben an, mittelmäßig bis überhaupt keine Einbußen in der Mitgliederentwicklung zu verzeichnen – zumindest bislang. Denn das, so etliche Vereine, würde sich erst nach der Pandemie wirklich herausstellen. Die eine große Befürchtung scheint jedoch überall zu bleiben: Werden die Spieler, besonders auch die Jugendlichen, in einer Zeit nach der Pandemie überhaupt noch die Motivation finden, auf den Sportplatz zurückzukehren?