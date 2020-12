Seit November ruht der Ball im Amateurfußball wieder. Die BNN wollten von den Vereinen wissen, wie es mit der Saison weitergehen soll. Und welche Auswirkungen Corona bislang hat. In Sachen Spielbetrieb gibt es ein klares Ergebnis.

Für Jochen Egger-Rapp ist die Sache klar. Dass die laufende Saison im Amateurfußball noch komplett durchgezogen werden kann, das hält der Vorsitzende des FC Berghausen schlicht für „Wunschdenken“.

Alle müssten froh sein, wenn die Hinrunde noch gespielt werden könne. „Und damit sollte man es dann auch bewenden lassen. Ständig Englische Wochen wären in unserer Klasse fatal“, stellt Rapp in seinen Anmerkungen zur Umfrage der Badischen Neuesten Nachrichten unter den Clubs im Fußballkreis Karlsruhe fest, die in der Frage nach der Saison-Fortführung ein klares Ergebnis gebracht hat.