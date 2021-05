Vandalen machen Vereinen in Bruchsal und Bretten zu schaffen

Sportvereine rund um Bruchsal und Bretten beklagen während der Corona-Pademie zahlreiche Fälle von Vandalismus auf ihren Anlagen. Ist Jugendlichen langweilig, weil sie ihren Hobbys nicht mehr nachgehen können? Und was sagt die Polizei dazu?

An einem Tag Ende April bot die Vereinsanlage der Bretten Kangaroos am Diedelsheimer Kunstrasenplatz ein Bild des Schreckens. Über Nacht waren der Grillstand und Sitzgelegenheiten beschädigt und beschmiert worden, den Fahrradständer hatten Unbekannte herausgerissen und als Leiter zum Dach des Unterstands zweckentfremdet, rundherum lagen angekokelte Prospekte, mit denen offenbar versucht worden war, ein Feuer zu legen. Immerhin der versuchte Einbruch in den Lagerraum blieb erfolglos, der Schaden war dennoch enorm.

Es war nicht das erste Mal, dass die Baseballer aus der Melanchthonstadt Opfer von Vandalismus wurden, aber so schlimm hatte es das ehrenamtlich errichtete Vereinseigentum noch nicht erwischt.

Bryan Schaffer, der Abteilungsleiter der Gruppe, die zum VfB Bretten gehört, ist auch Tage später noch entsetzt und traurig über die sinnlose Zerstörung. „Wir haben uns das alles mit sehr viel Aufwand und Arbeit aufgebaut – und manche haben davor so wenig Respekt“, zeigt sich Schaffer zerknirscht.