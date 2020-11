Ehemaliges KSC-Duo in Lübeck

Es sind 680 Kilometer Luftlinie, die das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Zweitligisten Karlsruher Sport-Club von dem Stadion an der Lohmühle in Lübeck trennen.

An erst genanntem Ort sammelten sowohl Nico Rieble als auch der jüngere Tim Kircher erste Erfahrungen im Jugendbereich – in jeweils unterschiedlichen Jahrgängen – des badischen Traditionsvereins. Entsprungen aus den Jugendabteilungen des SV 08 Kuppenheim (Rieble) und des SV Au am Rhein (Kircher) spielen die beiden nun ihre erste Saison zusammen beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck.