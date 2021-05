Pünktlich zum Vatertag hat der VfB Pfinzweiler eine einzigartige Aktion ins Leben gerufen: Die Verantwortlichen streuen Fußballfelder in die Gärten der Jugendspieler. Nun hoffen sie auf Nachahmer, um den Nachwuchs wieder in Bewegung zu bringen.

Es war eigentlich eine simple Frage. „Papa, können wir im Garten nicht Linien ziehen zum Fußball spielen?“

Benjamin Voigt musste offenbar nicht lange überlegen, als sein Sohn, Bambini beim JFV Straubenhardt, seinen Wunsch äußerte. Im Gegenteil: Er griff sie auf – und er spann sie weiter. „Ich dachte: Wenn es für ihn interessant ist, ist das sicher auch für andere Kinder ein Thema“, erklärt der Vorsitzende des VfB Pfinzweiler. Bolzplätze sollten her.

Gerade einmal 48 Stunden und wenige Gespräche später waren die Verantwortlichen des VfB Pfinzweiler, darunter auch Jugendleiter Silas Härter, mit dem Streufahrzeug auf Achse. Bereits am vergangenen Donnerstag entstanden so die ersten zehn Felder in den elterlichen Gärten der Pfinzer Jugendspieler. „Wir wollten den Vatertag unbedingt dabei haben, um den Familien das am Feiertag zu ermöglichen“, sagt Voigt.