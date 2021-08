Der Kampf um den Pokal des Badischen Fußballverbands (bfv) ist in vollem Gange. Nun stehen auch die Viertelfinalpaarungen fest – und diese versprechen jede Menge Spannung.

Wie die Auslosung am Montagvormittag ergab, empfängt Fußball-Oberligist 1. CfR Pforzheim in der Runde der letzten Acht seinen Ligakonkurrenten 1. FC Bruchsal. „Wir freuen uns in erster Linie, dass wir ein Heimspiel haben“, erklärte CfR-Sportdirektor Giuseppe Ricciardi am Montagmittag.

„Gegen Bruchsal haben wir auf jeden Fall etwas wiedergutzumachen, nachdem wir im vergangenen Jahr gegen sie ausgeschieden sind. Unser Ziel ist auf jeden Fall das Halbfinale.“

Kreisligist GU-Türkischer SV Pforzheim, der sich in den vergangenen Wochen nach Siegen über die Verbandsligisten ATSV Mutschelbach (1:0 in der 2. Runde) und SV Spielberg (2:1 im Achtelfinale) den Ruf des Favoritenschrecks erarbeitet hat, muss unterdessen auswärts ran.

GU-Türkischer SV Pforzheim peilt den nächsten Coup an

Beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim, der mit seinem 3:1-Sieg gegen die SpVgg Neckarelz zuletzt ebenfalls einem Verbandsligisten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wartet auf das Team von Trainer Gökhan Gökce eine schwierige, wenngleich aber lösbare Aufgabe.

Wir wollen wieder für eine Überraschung sorgen, auch wenn Türkspor ein starker Gegner ist mit einem ähnlich guten Verlauf, wie wir ihn zuletzt hatten. Gökhan Gökce, Trainer der GU-Türkischer SV Pforzheim

„Wir sind allein schon zufrieden, so weit gekommen zu sein“, betonte der Coach nach der Auslosung.

„Mannheim als Gegner passt für uns. Wir wollen wieder für eine Überraschung sorgen, auch wenn Türkspor ein starker Gegner ist mit einem ähnlich guten Verlauf wie wir ihn zuletzt hatten.“

FC Zuzenhausen trifft wohl auf den Titelverteidiger vom Waldhof

Das wohl schwierigste Los hat der Verbandsligist FC Zuzenhausen gezogen. Er trifft aller Voraussicht nach auf den Drittligisten und Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim, sollte dieser sein Achtelfinale am 28. September (19 Uhr) beim Landesliga-Team der SG Horrenberg wie erwartet gewinnen.

Im vierten Viertelfinale treffen die beiden Landesligisten TSV Assamstadt und SV Wagenschwend aufeinander. Sämtliche Begegnungen müssen noch terminiert werden, sollen laut bfv-Rahmenspielplan aber bis zum 13. Oktober ausgespielt sein.