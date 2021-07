Vito Voncina beim Fußball-Bezirkstag in Gaggenau als Bezirksvorsitzender wiedergewählt

71 von 75 Vereinen des Fußballbezirks Baden-Baden waren in Gaggenau vertreten. Es fehlten nur der SV Mörsch, Phönix Durmersheim, SV Waldprechtsweier und FV Rauental.

56 Vereine haben sich für den Bezirkspokal-Wettbewerb der Saison 2021/22 gemeldet. Die Auslosung für die ersten beiden Runden am 22. und 29. August erfolgt vor dem Pokalfinale am kommenden Samstag in Ottenau. Am Bezirkspokal der Frauen beteiligen sich zwölf Teams.

Ausrichter des Bezirkstags im kommenden Jahr ist am 9. Juli 2022 die Spvgg Ortenau, die dann ihr 100. Jubiläum feiert.

„Wir haben fast schon wieder Normalbetrieb. Es ist toll, wieder ein Fußballspiel zu sehen“, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer als Vertreter der Stadt Gaggenau in seinem Grußwort, während dies Pfiffe und Rufe auf dem Nebenplatz bestätigten. In einem Testspiel bezwang dort der VFB Gaggenau den SV Staufenberg mit 1:0.

Weniger Erfreuliches hatte Schiedsrichter-Obmann Bernhard Zerr zu berichten. Für den Schiedsrichter-Neulingskurs, der am kommenden Samstag in Sasbach beginnt und bis 31. Juli dauert, liegt erst eine Anmeldung vor. Die Mindestzahl an Teilnehmern liegt bei zehn. Wieder einmal appellierte der frühere Bundesliga-Referee Zerr an die Vereinsvertreter und warb um Unterstützung. „Wir sitzen alle in einem Boot und rudern in eine Richtung. Über kurz oder lang werden uns die Schiedsrichter ausgehen“, sagte Zerr.

Für einen Lacher sorgte gleich zu Beginn Ingo Bilek. „So viel Zustimmung habe ich noch nie gehabt“, sagte der Bezirkspressewart und langjährige Schiedsrichter, als es keinerlei Einwände gegen seine Wahl zum Protokollführer gab.

Staffeltagungen für die einzelnen Spielklassen wird es auch in diesem Sommer nicht geben. Anträge auf Spielverlegungen sind auf elektronischem Weg zu stellen.