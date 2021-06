Für den TC Wolfsberg hat die Medenrunde standesgemäß begonnen. In der Tennis-Badenliga feierten die Männer am vergangenen Wochenende beim 7:2 in Schwetzingen und dem 5:4 zuhause gegen Grenzach zum Auftakt zwei Siege. Bei der Jugend werden die Bälle sogar schon ein paar Tage länger übers Netz geschlagen.

„Zum Glück hat es auf Bezirksebene nur wenige Abmeldungen gegeben. Wir werden die Runde also normal zu Ende spielen, das gilt auch für die Teams auf Verbandsebene“, sagt Reiner Hell, Präsident des TCW.

Selbstverständlich ist dies in Pandemie-Zeiten nicht. Zumal Vereine, die ihre Mannschaften zurückziehen, keine Strafen zu erwarten haben. Doch in der Wolfsbergallee ist eher das Gegenteil der Fall: Der Tennis-Club hat auch in diesem Jahr viel vor. Neben der geplanten 39. Auflage des Goldstadtpokals (28. Juni bis 3. Juli) geht es ab dem 11. Juli in der Zweiten Bundesliga Süd um Punkte.

Neue Netze und ein Bus wurden angeschafft

Um den sportlichen Höchstleistungen einen passenden Rahmen geben zu können, wurde abseits der roten Sandplätze einiges in die Hand genommen. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde mit Renovierungsarbeiten begonnen. Es wurde gepflastert und gefliest, gestrichen und verputzt.

Ein neunsitziger Bus, der von allen Mannschaften in Anspruch genommen werden darf, wurde ebenso angeschafft wie neue Netze samt Abziehmatten mit Logo. Zahlreiche Grünpflanzen um den neuen Parkplatzbereich schmücken die Anlage des TC Wolfsberg, deren Standort aufgrund dreier ebenfalls neuer großer Fahnenmaste schon von weitem zu erkennen ist.

Das Erscheinungsbild unseres Clubs ist positiver geworden. Reiner Hell, Präsident des TC Wolfsberg

„Trotz Corona hat sich bei uns in Sachen Infrastruktur vieles getan. Das Erscheinungsbild unseres Clubs ist positiver geworden“, freut sich Hell. Die Arbeiten, viele davon waren Ideen von Initiator und Förderer Franz Monasso, wurden größtenteils in Eigenregie umgesetzt. In der nächsten Zeit sollen noch die Tennishalle und der dortige Eingangsbereich verschönert werden.

Die Mitgliederzahlen sind laut Reiner Hell ebenfalls stabil geblieben. Der TC Wolfsberg stellt in dieser Saison 18 aktive Teams und zwölf Jugendmannschaften. „Den Spielbetrieb richtig zu handeln – sollten beispielsweise einmal sechs Heimspiele an einem Tag anstehen – ist nicht immer einfach“, so Hell.

Der TC Wolfsberg Aus der Organisation „Tennisgesellschaft Schwarz-Gold“ (1927) erfolgte 1930 die Vereinsgründung „Tennisgesellschaft Wolfsberg“. 1948 benannte sich der Verein in den heutigen Namen „Tennis-Club Wolfsberg“ um. Der TC Wolfsberg spielt mit seiner ersten Männermannschaft seit 1984 in der Zweiten Tennis-Bundesliga, die früher Regionalliga hieß. Der Verein in der Wolfsbergallee verfügt im Außenbereich über zehn Sandplätze. In dieser Saison 2021 gehen 18 aktive Teams und zwölf Jugendmannschaften ins Rennen. Seit 2014 ist Reiner Hell Präsident des Vereins, im Frühjahr 2020 wurde die Jugendförderinitiative TC Wolfsberg ins Leben gerufen.

Vor allem nicht in Corona-Zeiten, wo auch den Tennisfreunden vonseiten der Landesregierung dicke Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. „Baden-Württemberg war das einzige Bundesland in Deutschland, das die ersten Öffnungsschritte mit Verschärfungen begonnen hat“, kritisiert Hell.

Das ist doch paradox. Reiner Hell zu den Corona-Vorgaben der Landespolitik

Auch der Badische Tennis-Verband (BTV) hatte in einem offenen Brief die Landesregierung bekanntlich scharf kritisiert. So haben Männer der Altersklassen 60 oder 70, die in der Regionalliga spielen und als „Spitzensportler“ deklariert werden, in Sachen Testungen weniger Hürden zu nehmen als Kinder. „Ich bin doch kein Spitzensportler mehr. Das ist doch paradox“, so Hell, der beim TC Wolfsberg bei den Männern 70 spielt.

„Es wurde nun einfach Zeit, dass es wieder losgeht. Für die Grundlage der Vereine ist das lebenswichtig“, betont er. Und ergänzt: „Hoffen wir, dass die Inzidenzen weiter sinken. Dann könnte das noch ein schöner Sommer werden.“