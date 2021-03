VfB Friedrichshafen beendet die Halbfinal-Träume der Bisons Bühl

Die Sensation blieb aus. Für den Volleyball-Bundesligisten Bisons Bühl ist die Saison nach zwei Niederlagen in Friedrichshafen beendet. Das erste Spiel der Viertelfinal-Serie in den Play-offs hatten die Bühler überraschend gewonnen.

Enttäuscht lehnten die Spieler des Volleyball-Bundesligisten Bisons Bühl am späten Sonntagabend an der Bande der Friedrichshafener Messehalle.

Statt des durchaus möglichen Einzugs ins Halbfinale der Play-offs bedeuteten die zwei Niederlagen beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen das Saisonende.

Am Samstag hieß es aus Bühler Sicht 0:3 (17:25, 21:25, 18:25), am Sonntag dann 1:3 (21:25, 25:23, 23:25, 22:25).

Wir waren nah dran an der Sensation. Oliver Stolle, Bisons-Manager

„Wir waren nah dran an der Sensation, Friedrichshafen hat nochmal richtig Angst bekommen“, sagte Bisons-Manager Oliver Stolle und lobte die Mannschaft nach dem entscheidenden dritten Duell der Viertelfinal-Serie für „ein geiles Spiel“ und „beste Werbung“ für den Volleyball-Standort Bühl.

Mit ihrem 3:2-Coup im ersten Spiel in der eigenen Halle hatten die Bisons den scheinbar übermächtigen Gegner gereizt. „Wir müssen uns auf den härtesten Kampf der Saison vorbereiten“, meinte Bühls Cheftrainer Alejandro Kolevich vor der Reise an den Bodensee. Der Argentinier sollte recht behalten.

Unterstützt von ihren Fans, die via Anzeigetafel immer wieder aus dem Wohnzimmer in die Messehalle zugeschaltet wurden, zeigte Friedrichshafen seine Klasse und agierte in Annahme und Angriff überlegen.

Ex-Bühler Juhkami glänzt im letzten Viertelfinal-Spiel

Vor allem die Außenangreifer Martti Juhkami (16 Punkten) und Nicolas Marechal (12) glänzten, während Bühls Youngster Simon Gallas als bester Bühler Scorer mit zehn Punkten nicht an seine Gala-Vorstellung aus dem ersten Spiel (27 Punkte) anknüpfen konnte. Nach 77 Spielminuten verwandelte der frühere Bühler Juhkami den ersten Matchball.

Wenn die ihre Normalform abrufen, sind sie eher unschlagbar. Ina Schultz, Bisons-Teammanagerin

„Friedrichshafen hat sein Ding gespielt. Wenn die ihre Normalform abrufen, sind sie eher unschlagbar“, sagte Bisons-Teammanagerin Ina Schultz zur Niederlage in Spiel zwei, die eine Übernachtung in Friedrichshafen und ein entscheidendes drittes Spiel zur Folge hatte.

Vor allem am Sonntag enttäuschten die Bühler keineswegs und lieferten dem klaren Favoriten einen großen Kampf. Dabei zahlte sich auch Kolevich’ Personalwechsel im Mittelblock – der später zum wertvollsten Bisons-Akteur gekürte Paul Henning ersetzte den routinierten Kapitän Alpar Szabo – aus.

Bisons Bühl verspielen 15:11-Führung

Im verlorenen ersten Satz lagen die Gäste mit 13:12 vorne, im zweiten blieben sie in der entscheidenden Phase bei einer 24:22-Führung cool. Eine Angabe von Tomas Lopez landete knapp im Aus, Gallas’ Versuch kurz darauf auf der Linie.

Auch die Sätze drei und vier hielten die Gäste lange offen, im vierten Durchgang lag Bühl mit 15:11 vorn, ehe die Häfler mit fünf Punkten in Serie die Führung übernahmen. Nach 108 Minuten nutzte Linus Weber den ersten Matchball zum knappen Friedrichshafener Erfolg.

VfB Friedrichshafen im Halbfinale gegen Lüneburg

„Wir haben dem Druck standgehalten“, meinte VfB-Trainer Michael Warm, dessen Team mit den beiden Siegen wie erwartet ins Halbfinale einzog. Dort trifft der souveräne Hauptrunden-Gewinner Friedrichshafen auf die SVG Lüneburg, die sich zweimal mit 3:2 gegen Herrsching behauptete.

Ebenfalls mit zwei Siegen setzte sich Düren gegen Pokalsieger Frankfurt durch und trifft nun voraussichtlich auf die Berlin Volleys, die am Dienstag zum zweiten Spiel die Netzhoppers Königs Wusterhausen erwarten.

Für die Bisons Bühl ist die Saison sportlich beendet, abseits des Spielfelds gilt es den kommenden Tagen und Wochen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Bei Treffen mit Sponsoren geht es um das Budget für die kommende Saison, mit den aktuellen Spielern stehen Vertragsgespräche auf der Agenda. Wer von ihnen im Sommer nach Bühl zurückkehrt, ist nach jetzigem Stand völlig offen.